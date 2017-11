KAC II darf für die Wälder kein Stolperstein sein

Das Tabellenschlusslicht der Alps Hockey League ist am Samstag im Dornbirner Messestadion zu Gast. Die Rotjacken sind immer noch ohne Sieg in dieser Saison und haben sich im Vorfeld zum Aufeinandertreffen mit dem EC Bregenzerwald, Verstärkung aus Amerika geholt.

Ende September trafen das Farmteam des österreichischen Rekordmeisters und der ECB zum ersten Mal in dieser Saison aufeinander. Die Wälder setzten sich in Klagenfurt mit 3:0 durch, Misa Pietilä gelang sein zweites Shut Out im grün-weiß-schwarzen Dress. Das Spiel war allerdings bis zur 50. Minuten komplett offen, die Gäste führten knapp mit einem Tor. Daher will Trainer Jussi Tupamäki die bisher sieglosen Rotjacken auch diesmal auf keinen Fall unterschätzen: „Wir müssen auch nach dem Spiel gegen Zell am See auf dem Boden bleiben. Man redet beim Tabellenletzten gerne von einem Pflichtsieg. Das ist mental in einer jungen Mannschaft eine Herausforderung. Man darf nicht frustriert werden, wenn die Tore zu Beginn nicht fallen wollen. Daher müssen wir geduldig bleiben bis unsere Chancen kommen.“