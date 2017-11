KAC gewann EBEL-Duell um Platz zwei

Der KAC hat mit dem zweiten Sieg nach der Länderspielpause Platz zwei in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) übernommen. Der Vizemeister setzte sich am Freitag im Schlager gegen die Black Wings Linz mit 3:2 nach Verlängerung durch und verdrängte die Oberösterreicher auf Rang drei. Tabellenführer Vienna Capitals bezog eine überraschende 0:1-Heimniederlage gegen Fehervar.

Bei den Black Wings sind während der Länderspielpause Patrick Spannring, Marc-Andre Dorion, Sebastien Piche und Mario Altmann genesen, Teamspieler Andreas Kristler gab nach mehr als einem halben Jahr Verletzungspause sein Debüt im Dress der Linzer. Dennoch riss nach zuletzt sechs Heimsiegen die Serie, während der KAC mit dem siebenten Sieg in den jüngsten acht Spielen den Aufwärtstrend fortsetzte.

Ramon Schnetzer brachte die Gäste in Führung (33.), Linz drehte innerhalb von 62 Sekunden durch Corey Locke (36./PP) und Fabio Hofer (37.) aber das Spiel. Johannes Bischofberger (47.) schoss die Partie in die Verlängerung, in der Dave Fischer den Rekordmeister zum Sieg verhalf.