KAC besiegte Fehervar, Salzburg unterlag Bozen

10. Runde in der Eishockey-Liga - © APA (Archiv/Schlager)

Der KAC hat am Sonntag in der 10. Runde der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) einen ungefährdeten 3:1-Erfolg über Nachzügler Fehervar gefeiert. Lundmark (5.), Talbot in Unterzahl (21.) und Strong (54.) scorten für die Klagenfurter gegen die Ungarn, die auch in ihrem vierten Auswärtsspiel in Folge punktlos blieben. Dafür gelang dem HCB Südtirol in Salzburg der erste Auswärtserfolg des Jahres 2017.