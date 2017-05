Kabul entlässt 55 Gefangene der Gruppe Hezb-e Islami

Die Entlassung der Gefangenen ist Teil eines Friedenspaktes, den der frühere afghanische Kriegsherr und Anführer der Widerstandsgruppe, Gulbuddin Hekmatyar, im September mit der Regierung geschlossen hatte.

Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit knapp zwei Jahrzehnten hatte Hekmatyar am Samstag vor Anhängern in der östlichen Provinz Laghman die radikalislamischen Taliban und andere Aufständische dazu aufgerufen, den Krieg zu beenden. An seine Anhänger appellierte er, die Regierung zu unterstützen.

Laut Farsan sind die 55 Gefangenen Teil einer Regierungsliste von insgesamt 488 Aufständischen der Hezb-e Islami. Ein Sprecher der Organisation sagte unterdessen, es befänden sich noch rund 2500 weitere Mitglieder in afghanischen Gefängnissen.

(APA/dpa)