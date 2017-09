Kabarettistische Lesung am Saumarkt

FELDKIRCH „Nachschlag“ ist keine Lesung im eigentlichen Sinne. Es wird nicht nur in den Büchern “Möchtegern” und “Sieben Tore” der beiden Autoren, Bandi Koeck und Thomas Rauch, nachgeschlagen, sondern es werden auch kräftige Seithiebe an Politiker, unliebsame Nachbarn oder hohe Würdenträger der Kirche verteilt.

Koeck und Rauch werden ihre Zuhörer mit einer künstlerischen Leichtigkeit von einem Roman zum Nächsten mitnehmen, ihnen einige Höhenflüge und Sternstunden bescheren und die verschiedenen Geschichten mit der Leichtigkeit von Dilettanten perfekt in Szene setzen. Von Schüttelreimen über Dadaismus bis schwarzem Humor wird die eine oder andere Überraschung dabei sein, damit kein Auge trocken bleibt.

Der Abend eröffnet Einblicke in die Untiefen der menschlichen Seele, in zuvor nie dagewesene Abgründe und entführt Sie in die entlegensten Gebiete des Geistes. Ein kurzweiliger Abend ist garantiert! Im Anschluss signieren die beiden Autoren im Foyer ihre Bücher und freuen sich über tiefgründige Gespräche. Es gilt sich rasch Karten zu sichern: Telefon 05522/72895 oder unter office@saumarkt.at.

Zur Person:

Thomas Anton Rauch, geboren am 3. Februar 1964 in Feldkirch, ist bildender Künstler und Autor. Aktuelles Buch: 7 Tore

Bandi Romeo Koeck, geboren am 28. Oktober 1980 in Feldkirch, ist Pädagoge und Autor. Aktuelles Buch: Möchtegern

Quelle: Veranstalter