Juventus nach 3:1 über Milan vier Punkte vor Napoli

Juventus Turin ist der erfolgreichen Verteidigung des italienischen Fußball-Meistertitels am Samstag einen Schritt näher gekommen. Der Rekordchampion feierte gegen AC Milan einen 3:1-Heimsieg und liegt nun vier Punkte vor dem ersten Verfolger Napoli, der bei Sassuolo nur ein 1:1 erreichte.

Die Turiner gingen durch Paulo Dybala bereits in der achten Minute in Führung, Milan gelang jedoch durch Ex-Juve-Verteidiger Leonardo Bonucci in der 28. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich. Juan Cuadrado (79.) und Sami Khedira (87.) schossen Juventus doch noch zum 13. Sieg aus den jüngsten 14 Serie-A-Partien. Kleiner Wermutstropfen war das Ende der Liga-Torsperre nach 959 Minuten. Für Milan setzte es die erste Meisterschaftsniederlage seit vergangenem Dezember.