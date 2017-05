Juventus muss nach 1:3 bei Roma noch auf Meistertitel warten

Roma rückte bis vier Punkte an Juventus heran - © APA (AFP)

Juventus Turin muss auf den Gewinn der italienischen Fußball-Meisterschaft noch warten. Die “alte Dame” verlor am Sonntag den Serie-A-Schlager bei AS Roma mit 1:3 und liegt damit zwei Runden vor Schluss nur noch vier Punkte vor dem Hauptstadt-Club. Mit einem Heimsieg am kommenden Sonntag über Abstiegskandidat Crotone wäre allerdings Juves sechster “Scudetto” in Folge, der insgesamt 33., fixiert.