Juventus machte sechsten Meistertitel en suite perfekt

Das soll am 3. Juni in Cardiff im Champions-League-Finale gegen Titelverteidiger Real Madrid perfekt gemacht werden. Am Sonntag brachte Mario Mandzukic Juve in der 13. Minute in Führung. Der Argentinier Paulo Dybala sorgte mit einem direkt verwerteten Freistoß (39.) für die Vorentscheidung noch vor der Pause. Der brasilianische Abwehrspieler Alex Sandro (83.) setzte den Schlusspunkt unter Juventus’ insgesamt 33. Scudetto.

Aber auch in der letzten Runde am kommenden Sonntag sind jeweils in Fernduellen noch zwei Fragen zu klären. Für Napoli und Roma geht es um das zweite CL-Fixticket, auch der dritte Absteiger nach Pescara und Palermo wird erst im Finish feststehen. Empoli unterlag am Sonntag ohne ÖFB-Legionär Arnel Jakupovic Bergamo mit 0:1 und verteidigt in der letzten Runde einen Ein-Punkt-Vorsprung gegenüber Crotone.

(APA)