Juventus erlebte weiteren Champions-League-Alptraum

Fünfte Final-Niederlage en suite für Juventus Turin - © APA (AFP)

Die Misserfolgsserie von Juventus Turin in der Fußball-Champions-League hat sich am Samstag fortgesetzt. Der italienische Rekordmeister kassierte beim 1:4 in Cardiff gegen Real Madrid seine fünfte Finalniederlage in der “Königsklasse” en suite, dementsprechend niedergeschlagen war die Stimmung bei der “alten Dame”.