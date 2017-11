Justizministerium reicht Bericht über Weisungen nach

Später als vorgesehen berichtet das Justizministerium über erfolgte Weisungen in Strafsachen. Laut Staatsanwaltschaftsgesetz müsste dies jährlich erfolgen, was laut der Rechercheplattform "Addendum" nicht erfolgt ist. Für den Zeitraum 2009 bis 2014 solle dies nun in den kommenden Tagen erfolgen. Einen Rechtsbruch sieht man darin nicht. Die NEOS sind davon allerdings nicht überzeugt.

Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) sieht “keine stichhaltigen Vorwürfe” für einen Gesetzesbruch. “Ich habe mich seit meinem Amtsantritt gegenüber dem Parlament bei jedem Anlassfall zum Weisungsrat, in Form von parlamentarischen Anfragebeantwortungen, ausführlich erklärt”, meinte er in einer Stellungnahme. In einem Brief an das Nationalratspräsidium werde zudem hervorgehen, dass es legitime Gründe für die Verzögerung gebe.

Ebenfalls vorgelegt werden soll mit dem Schreiben ans Präsidium der Bericht über die erteilten Weisungen. Von 2009 bis 2014 hat es demnach 59 Weisungen in Strafsachen gegeben, so der Strafrechts-Sektionschefs im Justizministerium, Christian Pilnacek. Er betonte, dass erst eine Berichtspflicht bestehe, wenn die Verfahren rechtskräftig abgeschlossen sind. Die weiteren Berichte werden laut Ministerium für Frühling 2018 in Aussicht genommen.

Zudem nahm Brandstetter die Justiz allgemein in Schutz. Die Ermittlungsbehörde arbeite grundsätzlich von Amtswegen und frei von politischen Interventionen. Die Einrichtung des Weisenrates im Jahr 2014 sowie die des Weisungsrates im Jahr 2016 beinhalteten zudem gravierende Veränderungen, welche die Unabhängigkeit der Justiz weiter festigten.

Die NEOS geben sich mit der Antwort des Justizministeriums, weswegen Berichte zu Weisungen in Strafverfahren nicht wie vorgesehen jährlich ans Parlament übermittelt wurden, nicht zufrieden. In einer parlamentarischen Anfrage will Justizsprecherin Irmgard Griss nun wissen, ob die Verzögerung einen Gesetzesverstoß bedeute. Auch Auskunft über die noch ausstehenden Zahlen will man erhalten.

Griss hält es für “überaus fragwürdig, wenn eine gesamte Legislaturperiode lang kein Weisungsbericht erstattet wird”. Das Argument von Brandstetter, es sei nur über Weisungen in abgeschlossenen Fällen zu berichten, ist für die NEOS-Abgeordnete “nicht überzeugend”. Sie fordert nun vor allem Zahlen zu Weisungen der Jahre 2013 bis 2017 ein. Das Ministerium hatte zuvor angekündigt, diese bald nachzuliefern.