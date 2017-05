Justizministerium in Brasilia von Protestlern besetzt

In Brasilien herrscht derzeit eine gespannte Stimmung - © APA (AFP)

In Brasilien haben Hunderte Justizvollzugsbeamte am Dienstag das Justizministerium in der Hauptstadt Brasilia besetzt. “Wir haben das Justizministerium besetzt”, erklärte der Gewerkschaftsvertreter Fabio Cesar Ferreira in einem auf Facebook verbreiteten Video. “Wir werden hier bleiben, bis uns die Abgeordneten eine Reform vorlegen.”