Justizminister Moser mit Blutvergiftung im Spital

Justizminister Josef Moser (ÖVP) ist aufgrund einer Blutvergiftung im Spital. Alle Termine des Ressortchefs für diese Woche wurden abgesagt, hieß es am Mittwoch in einem Statement gegenüber der APA. Sobald er das Krankenhaus verlassen kann, werde er seine Aufgaben "mit vollem Engagement" wieder aufnehmen, wurde außerdem betont. Die Tageszeitung "Österreich" hatte über Rücktrittsgerüchte berichtet.

Moser musste am Dienstagabend ins Spital, sein Auftritt im heutigen Verfassungsausschuss wurde daher ebenso wie die weiteren Termine abgesagt. Er befinde sich zwar schon wieder auf dem Weg der Besserung, bleibe aber zur Beobachtung noch ein paar Tage im Spital. “Sobald ich aus dem Spital entlassen werde, werde ich meine Aufgabe als Reform- und Justizminister wieder mit vollem Engagement aufnehmen”, erklärte der Minister.

In einem Bericht der Zeitung “Österreich” war am Mittwoch über seinen Rücktritt spekuliert und ein Insider ins Spiel gebracht worden, der von der ultimativen Forderung des Ministers nach mehr Budget und Rückendeckung berichtete. Auch Moser selbst wurde mit Aussagen dazu zitiert, diese wurden aber von der Regierung umgehend dementiert und sollen so nicht gefallen sein.