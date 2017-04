Just for Fun: Fußballtennisturnier mit 19 Mannschaften

Obmann Thomas Lercher vom Fußball-Tennisclub Feldkirch freute sich, dass so viele Mannschaften dabei waren. Somit entschieden sich die Organisatoren auch dazu, dass auch in der oberen Halle gespielt wird. “Um die Wartezeit abzukürzen” so Lercher, der zusammen mit seinen Söhnen Linus und Jonas ebenfalls am Turnier teilnahm. Witzige Teamnamen wie “The Yellow From The Egg”, “Haudaneben”, “Knusprig” oder “Wir, einfach unverbesserlich” traten in Dreierteams an, um einen Fußball über ein Tennisnetz zu befördern, nachdem dieser maximal drei Berührungen auf dem eigenen Spielfeld durch mindestens zwei Mitspieler erfahren hatte. Die über 60 Teilnehmer, die mit verschiedenen Fanclubs in die Oberauturnhalle angereist waren, verbrachten vergnüglich-sportliche Stunden und die Stimmung war sehr gut.