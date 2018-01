Jury brach vierte Tour-de-Ski-Etappe wegen Sturms ab

Die vierte Etappe der Tour de Ski der Langläufer ist vorzeitig beendet worden. Nach dem Prolog der Damen in Oberstdorf reagierte die Jury und brach den klassischen Sprintbewerb ab. Heftige Windböen ließen Bandenteile und Werbebanner über die Wettkampfstrecke fliegen, so dass die Sicherheit der Athleten nicht mehr gewährleistet war.

In der Qualifikation der Damen war die Salzburgerin Teresa Stadlober 24. geworden und hätte sich damit im Gegensatz zur ihrer nur auf Platz 52 gelandeten ÖSV-Teamkollegin Lisa Unterweger für das Viertelfinale qualifiziert. Das Resultat wurde jedoch gestrichen. Fortgesetzt soll die Tour de Ski am Donnerstag in Oberstdorf mit Massenstartrennen in der Skating-Technik werden.