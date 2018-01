Juppenwerkstatt unter neuer Führung

Über 4000 Besucher aus aller Welt besuchten im vergangenen Jahr die Juppenwerkstatt.

Die angebotenen Packages erfreuen sich immer größere Beliebtheit. Zu buchen sind Tagesausflüge mit Führungen in der Juppenwerkstatt, Mittagessen im Gasthaus Bartle sowie zu Kooperationspartnern aus dem Bregenzerwald wie Frauenmuseum Hittisau, BUS:STOP Krumbach, Metzler Molke Egg, Werkraum Bregenzerwald oder Sägewerk Bartenstein. Im kommenden Jahr ist zusätzlich eine Kooperation mit dem Biohof Lingenhel aus Doren geplant. Die öffentlichen Führungen am Sonntag wurden sehr gut angenommen. Sie werden im kommenden Jahr am letzten Sonntag im Monat stattfinden. MO