Junker-Jonas-Markt war Treffpunkt für die ganze amKumma-Region

Götzis Der Junker-Jonas-Markt zählt seit 35 Jahren zu den beliebtesten Treffpunkten der Region. Am 16. September 2017 war er wieder Anziehungspunkt für tausende Besucher.

Traditionell und als Treffpunkt für die ganze Region, so präsentierte sich der Junker-Jonas-Markt mit einem vielfältigen Marktangebot, einer gepflegten Gastronomie und einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm.

Auch der traditionelle Flohmarkt hatte einiges von Kindern für Kinder zu bieten. Viele Kinder verkauften ihre Spielsachen um Platz für Neues zu machen.

Beim Obst- und Gartenbauvereines hatten alle Besucher die Möglichkeit am „Mostkrugschieben“ in der Mosterei teilzunehmen. Ob Jung oder Alt, ob sportlich aktiv oder nicht – hier brauchte es keinen Kraftaufwand, nur etwas Gefühl, um den leeren Krug über die rund 4 m lange Bahn zu schieben, ohne dass dieser in den Auffangkorb fiel.

Neben vielen Götzner Geschäften waren auch Kreativ- und Kunsthandwerksstände mit handgemachten Seifen, kunstvollen Draht- und Flechtsachen, Deko aus Holz, kuscheligem aus Wolle, und edlem Schmuck vertreten.

Besonderes Augenmerk wurde auch heuer wieder auf das gastronomische Angebot gelegt. So wurden die Besucher von den Götzner Wirten auf dem Festplatz beim Jonas-Schlössle mit kulinarischen Leckerbissen verwöhnt und konnten aus einem abwechslungsreichen Angebot auswählen.

Neben dem Vergnügungspark mit verschiedenen Attraktionen stand ein zusätzliches Karussell für die Kleinen. Aber auch der Segway Parcour oder der Kletterturm des Alpenvereins Götzis begeisterten Jung und Alt. Beim Stand der Bürgermusik 1824 unterhielt die Jungmusik mit kleinen Ständchen und wer Lust hatte konnte gleich selber ein Instrument auszuprobieren. Und bei der Tombola der Wirtschaftsgemeinschaft Götzis warteten viele Preise und Einkaufsgutscheine auf die glücklichen Gewinner. LOA