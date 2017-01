Jungstar Ulbing holte mit Karl nächsten Weltcupsieg

Snowboarderin Daniela Ulbing hat in Bad Gastein einen Tag nach ihrem Weltcup-Premierenerfolg den nächsten Sieg geholt. Die 18-jährige Kärntnerin gewann am Mittwoch im Verbund mit Benjamin Karl den Parallelslalom-Teambewerb. Das Duo zog im Bewerb mit 16 Paaren nach drei Siegen ins Finale ein, in dem es die Schweizer Patrizia Kummer/Nevin Galmarini klar in die Schranken wies.

Claudia Riegler/Andreas Prommegger komplettierten als Dritte das neuerlich ausgezeichnete ÖSV-Mannschaftsergebnis. Die Salzburger Routiniers bezwangen nach dem Halbfinal-Out gegen Kummer/Galmarini im kleinen Finale die Schweizer Julie Zogg/Dario Caviezel. Die Vorjahressieger Sabine Schöffmann/Alexander Payer schieden im Viertelfinale aus und landeten an der fünften Stelle. "Hoffentlich war das erst der Anfang. Einfach cool", freute sich Ulbing nach ihrem Doppelschlag im ORF-Interview. Der Olympia-Dritte Karl rehabilitierte sich nach seinem Out in der Qualifikation des Einzelbewerbes. "Ein Traum. Das Selbstvertrauen ist ein zartes Blümchen. Ich habe das abgeschlossen und bin heute locker ins Rennen gestartet", sagte der mehrfache Weltmeister. Die nächsten Parallel-Bewerbe finden Ende Jänner in Rogla (SLO) statt. Ergebnisse Snowboard-Weltcup in Bad Gastein vom Mittwoch – Teambewerb (16 Paare), Parallel-Slalom: 1. Daniela Ulbing/Benjamin Karl (AUT) – 2. Patrizia Kummer/Nevin Galmarini (SUI) – 3. Claudia Riegler/Andreas Prommegger (AUT) – 4. Julie Zogg/Dario Caviezel (SUI) – 5. Sabine Schöffmann/Alexander Payer (AUT) (APA)