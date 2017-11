Jungmusiker begeisterten in Muntlix

Dorfkonzert der Musikschule Rankweil-Vorderland

Zwischenwasser. Rund 1300 Kinder lernen aktuell in der Musikschule Rankweil-Vorderland eines von 30 Instrumenten. Trotz dieses großen Andrangs ist es für die Schule wichtig, immer wieder Werbung in eigener Sache zu machen und dies tut sie am liebsten in der Form, die sie am besten kann, in Form eines Konzert. Für Direktor Ingold Breuss ist es dabei wichtig in den verschieden Gemeinden Präsenz zu zeigen und so hat es sich in den letzten Jahren eingebürgert Dorfkonzerte zu veranstalten. Eines davon fand kürzlich in Muntlix statt.