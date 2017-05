Jungmusikanten aus drei Gemeinden spielten auf

Im Auer Dorfsaal hatten sich zahlreiche Zuhörer eingefunden um in den musikalischen Genuss des Konzertes der Jungmusikanten zu kommen. Die Jungmusik setzt sich inzwischen aus Musikanten und Musikantinnen aus den Gemeinden Au, Schoppernau und Schröcken zusammen. Unter der Leitung von Kapellmeister Jodok Lingg und Lukas Gasser wurden Musikstücke wie “Eye oft the Tiger“ und „Break Up“ zum Besten gegeben. Die begeisterten Jungmusikanten führten das Publikum durch den Abend und hatten die Ehre auch ein Klarinetten-Esemble der Musikschule Bregenzerwald anzukünden.

Erfolgreich Jungmusikanten

In diesem feierlichen Rahmen wurde von den Jungendreferentinnen Katrin Gasser MV-Au, Daniela Beer MV- Schoppernau und Angela Schwarzmann MV- Schröcken die Juniorleistungsabzeichen, sowie die Leistungsabzeichen in Bronze und Silber an die eifrigen Jungmusikanten überreicht. Die anwesenden Obmänner zeigten sich stolz mit ihrem Nachwuchs und freuten sich über den Vorgeschmack des am 21 Mai in Götzis stattfindenden Konzertwettbewerb an dem die Jungmusik teilnehmen wird.