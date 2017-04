Junges Sinfonieorchester spielt „Festmusik“

Andelsbuch. (me) Zu einer Orchestermatinée unter dem Motto „Festmusik – von Königinnen und Königen“ lädt die Musikschule Bregenzerwald am Sonntag, 7. Mai um 11.00 Uhr in den Rathaussaal in Andelsbuch ein. Mit festlicher und feierlicher Musik tritt das schuleigene Sinfonieorchester in diesem Jahr auf.

Fagottsolisten

Auf dem Programm steht die Filmmusik zu „König Arthur“, aber mit „Einzug der Königin von Saba“ auch strahlende Barockmusik von Georg Friedrich Händel. Im Mittelpunkt stehen die beiden Fagottsolisten Anja Niederwolfsgruber und Philipp Wolf im Fagott-Doppelkonzert von Johann Baptist Vanhal. Beide haben in diesem Jahr sowohl das goldene Leistungsabzeichen als auch ausgezeichnete erste Preise bei „prima la musica“ in ihrem Fach erreichen können.

Königshäuser

Dem englischen Königshaus wird mit „Rule Britannia“ gehuldigt und mit Lisa Kopf, Oboe steht mit dem Filmhit „Brothers“ aus dem Film „Mission“ eine weitere junge Solistin auf der Bühne. Das 61-köpfige Orchester spielt in voller sinfonischer Besetzung. Für die Filmmusikteile kommt noch eine Gitarre hinzu. Der stilistische Bogen spannt sich von Klassik bis zu populärer zeitgenössischer Musik. Die Leitung des Konzertes hat Direktor Urban Weigel.