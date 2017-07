Junger Oberösterreicher starb nach Besuch eines Zeltfestes

Ein 16-jähriger Oberösterreicher ist am Samstag gegen 7.00 Uhr nach dem Besuch eines Zeltfestes in Peilstein im Bezirk Rohrbach tot aufgefunden worden. Der Bursch wurde von Bauern auf einem in der Nähe des Festplatzes befindlichen Hof entdeckt. Der 16-Jährige lag in einem Spalt zwischen zwei Kälberboxen. Der Notarzt konnte dem jungen Mann nicht mehr helfen, teilte die Polizei mit.

Der 16-Jährige dürfte zwischen die Boxen gestürzt sein. Die Polizei geht von einem Unfall aus, es gibt keine Hinweise auf Fremdverschulden. Trotzdem wurde eine Obduktion angeordnet, um die genaue Todesursache zu klären. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken