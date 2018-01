Junger Oberösterreicher starb bei Autounfall in Ägypten

Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land ist bei einem Autounfall in Ägypten ums Leben gekommen. Er war laut "Kronen Zeitung" im Wagen eines Hotel-Kochs mitgefahren. Das Außenministerium bestätigte, dass es den tödlichen Unfall gegeben habe. Der junge Oberösterreicher hatte mit seinem Vater Urlaub in Safaga, einem Hafenort am Roten Meer rund 60 Kilometer von Hurghada entfernt, gemacht.

Am 12. Jänner unternahm der 18-Jährige mit dem Koch des Hotels eine Spritztour zum Strand. Dabei kam das Fahrzeug in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Beide Insassen erlitten tödliche Verletzungen. Der ahnungslose Vater wurde im Hotel von dem Unfall informiert. Die Verabschiedung des 18-Jährigen findet am kommenden Samstag in Oberösterreich statt.