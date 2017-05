Junger Niederösterreicher starb nach Verkehrsunfall in OÖ

Das Opfer wurde ins Krankenhaus nach Linz geflogen - © APA

Ein 22-jähriger Niederösterreicher ist am Sonntag nach einem Verkehrsunfall in Gaflenz (Bezirk Steyr-Land) gestorben. Der Mann fuhr um 19.15 Uhr in seinem Pkw auf der Weyerer Straße (B121) Richtung Gaflenz, als er aus unbekannter Ursache links von der Fahrbahn abkam. Nach etwa 15 Metern prallte er gegen eine Gartenmauer aus Beton. Das teilte die oberösterreichische Polizei am Montag mit.