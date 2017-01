Ein 19-jähriger Däne ist in der Nacht auf Samstag im Salzburger Pinzgau in die Kapruner Ache gestürzt. Der Mann dürfte beim Verrichten seiner Notdurft auf der schneebedeckten Böschung ausgerutscht und in den Bach gefallen sein, teilte die Polizei mit. Der Urlauber war mit Freunden unterwegs.

Die Begleiter liefen flussabwärts, um den Verunglückten, den sie kurzfristig aus den Augen verloren hatten, zu suchen. Nach rund 100 Metern entdeckten die Urlauber den Mann nahe dem Ufer in der Ache. Ein Freund kletterte über die Böschung und zog den Dänen aus dem Wasser. Der junge Mann wurde unterkühlt ins Krankenhaus Zell am See eingeliefert. (APA)