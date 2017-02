Jungendfeuerwehr auch auf Rodeln spritzig unterwegs

.

Au. Das von der Feuerwehr Au organisierte Jugendfeuerwehr-Rodelrennen wurde zum sechsten Mal in Folge am Grunholzlift abgehalten. Jugendleiter Bernhard Manser freute sich 81 junge Mädchen und Burschen aus dem ganzen Bezirk Bregenz am Start begrüßen zu können. Die Rennstrecke wurde teilweise mit Flutlicht beleuchtet und die Tore mit Blinklichtern gut sichtbar gemacht.

Richtzeit vorgegeben

Als Erster startete der Bezirksjugendreferent Oliver Berger, dieser legte eine Richtzeit von 2.05.06 vor. Nun galt es für die jungen Feuerwehrleute möglichst nahe an diese Zeit heran zu fahren. So zählte beim Rennen nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch technischen Wissen und Objektivität war gefragt. Bei der ersten Station entschied der Würfel und die jugendlichen Rodler mussten an der Gerätestation Schlauch, Kupplungsschlüssel oder Saugkopf richtig zuordnen. Bei der zweiten Station galt es möglichst schnell die Teile des Feuerwehrautos zu erkennen und zusammen zu stellen.

Siegerehrung im Zielgelände

Im Zielgelände wurden Rennfahrer und Zuschauer mit frischen Faschingskrapfen und Getränken verköstigt. Unter den interessierten Beobachtern befanden sich auch Arthur Berbig, Kommandant der Feuerwehr Au, Landesbewerbsleiter der Jugend Stefan Goossen und Bezirksjugendreferent Hubert Matt. Bei der anschließend abgehaltenen Siegerehrung fand Landesjungenreferent Bruno Oehri lobende Worte für das perfekt organisierte Rodelrennen und gratulierten allen Mitwirkenden zu ihren Erfolgen. Den ersten und zweiten Platz holte sich die Feuerwehr Mellau mit Paul Gmeiner und Christoph Meusburger. Platz drei errang Niklas Ponik von der Feuerwehr Kennelbach.