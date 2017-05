Gaviria gewann 5. Giro-Etappe – Jungels weiter in Rosa

Bob Jungels verteidigte das rosa Trikot erfolgreich - © APA (AFP)

Der Kolumbianer Fernando Gaviria hat am Mittwoch die fünfte Etappe des 100. Giro d’Italia über 159 km von Pedara nach Messina im Sprint gewonnen. Für den Rad-Profi von Quick-Step war es der zweite Etappen-Erfolg bei der diesjährigen Italien-Rundfahrt nach jenem in Cagliari am Sonntag.