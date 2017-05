Junge Österreicher kommunizieren hauptsächlich über WhatsApp

WhatsApp beliebter als Facebook - © dpAPA (dpa)

Bis 30-Jährige kommunizieren eigentlich nur mehr über WhatsApp, wie 82 Prozent von ihnen sagen. Generell steht im Alltag bei 74 Prozent der Österreicher immer noch das persönliche Gespräch an erster Stelle, so eine am Freitag in Linz veröffentlichte IMAS-Studie. Auf Platz 2 folgt das Telefonat (72 Prozent), dann WhatsApp (40 Prozent).