Junge Ländle-Musiktalente begeisterten Publikum

Dornbirn. Am vergangenen Sonntag präsentierten 20 junge Nachwuchsmusiker aus Vorarlberg ihr Können beim ORF-Preisträgerkonzert im Landesstudio Dornbirn. Im vollbesetzten Aufnahmestudio, im Beisein von Frau Mag. Gabriela Dür vom Land Vorarlberg, führte Moderatorin Bettina Barnay charmant und mit Fachwissen durch das Programm. Lange anhaltender Applaus belohnte alle Musiker und Musikerinnen für ihre Darbietungen. Die jungen Talente waren eine Auswahl aus 72 Jugendlichen, die sich beim Landeswettbewerb prima la musica im März dieses Jahres in Feldkirch eine Weiterleitung zum österreichischen Bundeswettbewerb erspielten. Dieser findet Ende Mai in St. Pölten statt. Zu den erfolgreichen Ländle-Musikern, die beim ORF-Konzert begeisterten, gehörten Soraya Kwakpovwe (Oboe), Ida Nenning (Querflöte), Paul Moosbrugger (Klarinette), Noah Schurig (Fagott), Annalena Fink (Horn), Moritz Schneider (Trompete), Yanick Keckeis (Posaune), Emilia Mathis (Saxofon), Felix Burtscher (Schlagwerk), David König und Sebastian Mohr (Gitarre), Xenia Rubin, Miriam Christa und David Kessler (Violine), Elisa Kessler (Viola), Hanna Bertel und Moritz Huemer (Violoncello), David Mikic und Gabriel Meloni (Klavier).