Junge Helfer zeigen ihr Können

Dornbirn, Lustenau. (mima) Die Rotkreuz-Jugend bietet Jugendlichen und Kindern im Alter von 8 bis 17 Jahren ein aktives, interessantes und unterhaltsames Vereinsleben, wo den jungen Menschen auch die soziale Einstellung mit auf den Weg gegeben wird, sie in “Erster Hilfe” ausgebildet und sie auf die Tätigkeit beim Roten Kreuz vorbereitet werden. Zu einem Fixpunkt ist dabei auch der regelmäßig stattfindende Spaß- und Schulungsnachmittag geworden.

Rotkreuz Gedanke weitergeben

Regelmäßig veranstaltet die Vorarlberger Rotkreuz-Jugend diese gemeinsamen Nachmittage. Organisiert wird der Tag dabei vom Team Spaß- und Schulungsnachmittag, einem Zusammenschluss mehrerer Jugendleiter aus den Rotkreuz Abteilungen Alberschwende, Dornbirn, Lustenau, Rankweil und Wolfurt. An verschiedenen Örtlichkeiten wird dabei der Rotkreuz Gedanke auch an die Kinder und Jugendlichen weitergegeben.

Druckverband, Schockbekämpfung und Notruf

Der zehnte Spaß- und Schulungsnachmittag am vergangenen Samstag wurde von der Rotkreuz-Abteilung Lustenau organisiert. In den Räumlichkeiten der Firma OK Glasbau in Dornbirn stand das Thema Wunden im Mittelpunkt. Rund 30 Jugendliche aus den verschiedenen Abteilungen – dieses Mal erstmalig auch aus Bludenz – waren mit vollem Eifer bei der Sache. An verschiedenen Stationen bewiesen die jungen Helfer ihr Können und versorgten die “verletzten” Personen. Mit Druckverband, Schockbekämpfung und dem Absetzten des Notrufes wurde von den jungen Helfern alles mustergültig absolviert.

Lehrsamer und unterhaltsamer Nachmittag

Eine spezielle Station war dann auch die „Bastelecke“, wo Firmenchef Daniel Kothgaßner mit seinem Team den Jungs und Mädchen zeigte wie ein Glasspiegel entsteht. Anschließend durfte jeder sein eigenes Werk machen und mit nach Hause nehmen. Auch Landesrettungskommandant Werner Meisinger und der Lustenauer Rotkreuz Abteilungs Kommandant Philipp Schertler zeigten sich von den Leistungen der jungen Helfer beeindruckt. Abgeschlossen wurde der unterhaltsame, aber auch lehrsame Nachmittag mit einer gemeinsamen Jause.