Junge Grüne wollen mit KPÖ bei Nationalratswahl antreten

Flora Petrik lässt an den Bundes-Grünen kein gutes Haar

Die von der Bundespartei ausgeschlossenen Jungen Grünen wollen gemeinsam mit den Kommunisten bei der Nationalratswahl antreten. “KPÖ Plus” solle das Bündnis heißen, sagte Vorsitzende Flora Petrik am Montag in einer Pressekonferenz. Mit Kritik an der ehemaligen Mutterpartei hielt sie sich nicht zurück: Diese sei keine glaubwürdige soziale Alternative, die Wahl für sie ein “Schönheitswettbewerb”.