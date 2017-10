Junge Frau verletzte 22-jährigen Mann in Wien mit Messer

Die Frau wurde mehrfach angezeigt - © APA (Archiv)

Ein 22-Jähriger ist Samstagfrüh in der Wiener Innenstadt von einer um ein Jahr älteren Frau mit einem Messer verletzt worden. Die beiden hatten laut Polizei in einem Lokal gestritten und waren hinausgeworfen worden. Beim nahegelegenen Salzgries versuchte der junge Mann, die Frau mit dem Kopf gegen eine Wand zu drücken. Daraufhin stach sie ihm in den Oberschenkel. Die 23-Jährige wurde festgenommen.