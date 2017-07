Junge Baumeister auf der Kinderbaustelle

Mäder/Klaus. (mima) Wie schon in den vergangenen Jahren gehört auch 2017 die Kinderbaustelle zum Fixtermin der Aktivwoche in Mäder. Die Aktivwoche richtet sich an alle jungen Menschen aus Mäder ab vier Jahren.

Hüsle baua mit den Profis

Zur diesjährigen Kinderbaustelle trafen sich wieder zahlreiche Kinder bei der Firma Wilhelm und Mayer in Götzis. Nach einer kurzen Begrüßung ging es gemeinsam mit einigen Mitarbeitern des Bauunternehmens und dem Mitarbeiterbus zum Bauhof nach Klaus. Dort wurde den kleinen Baumeistern kurz die Lehre vom Häusle bauen gezeigt und anschließend konnten die Kinder selber Hand anlegen. Es wurde eifrig Malta gemacht und in weiterer Folge Ziegel um Ziegel ein kleines Häuschen gebaut. Die Kinder waren mit vollem Eifer dabei und wer weiß, ob später mal aus dem einen oder anderen ein großer Baumeister wird.