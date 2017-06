Junge Amerikaner gaben Konzert in Fußach

Junge Musikerinnen und Musiker aus dem Blue Lake‘s Camp in Michigan sind in Fußach inzwischen beinahe Stammgäste. Auf ihrer Europatournee, an der die besten Nachwuchsmusikerinnen und -musiker teilnehmen, ist Fußach einzige Station in Österreich.

Auch heuer waren die 47 jungen Leute bei Familien im Ort zu Gast. Am Samstag, den 24. Juni 2017, bedankten sie sich mit einem Konzert in der Mehrzweckhalle für die Gastfreundschaft. Cynthia und Michael Eagan, die beiden Leiter der Truppe, bedankten sich besonders bei Michael Wachter, der immer wieder Kontakt hält. Vizebürgermeister Werner Egger als Obmann des Kulturausschusses begrüßte die Gäste. Er erhielt ebenso wie Karin Meier und Michael Wachter Erinnerungspräsente.

Chance für junge Musiker

Gleichzeitig überreichten die Gäste zwei Einladungen. Demnach können zwei Nachwuchsmusiker aus Fußach im Sommer 2018 rund zwei Wochen im Blue Lake Camp verbringen und dort neue musikalische Erfahrungen machen sowie Freunde finden.

Dafür gab es beim Konzert ebenso viel Applaus wie für die grandiosen Leistungen der perfekt aufeinander abgestimmten Formation. Im Anschluss lud die Gemeinde zum Buffet, das der Blahahof servierte. Am Sonntag stand eine Schifffahrt auf der „Elisa“ mit anschließendem Barbecue auf dem Programm. Die jungen Gäste wanderten dazu durch das Naturschutzgebiet in Richtung Rohrspitz. Im Anschluss ging es zum Restaurant am Polderdamm.