Jungbullen siegten gegen die Wälder

Kevin Reich ließ sich bis in die Schlussminute nicht bezwingen und wurde damit zum Stolperstein für die Gäste.

Die Jungbullen starteten stark in das erste Drittel und hielten die Wälder für einige Zeit in der eigenen Zone gefangen. Lucas Haberl musste bereits nach wenigen Minuten das Eis verlassen. Nach einem Kniecheck konnte der Stürmer das Spiel nicht mehr fortsetzen und musste behandelt werden. Kurzzeitig waren die Wälder mit einer doppelten Überzahl konfrontiert, das solide Boxplay ließ die Salzburger aber keinen Druck aufbauen. Als die Stein Schützlinge ihrerseits einen nummerischen Vorteil hatten, zeigte Kauppila mit der ersten großen Chance auf. (8.) Wenig später scheiterte Philipp Pöschmann bei einem Alleingang am Schlussmann der Mozartstädter. Daubner versucht es ebenfalls ohne Hilfe an Pietilä vorbei zu kommen, doch der Finne hielt seinen Kasten rein. Bezwungen wurde der Wälder Import erstmals von Kittinger in der 14. Minute. Die Jungbullen können zudem im selben Abschnitt durch Egger auf 2:0 erhöhen. (19.)

Nach der ersten Eisreinigung begann der ECB mit einem Mann mehr am Eis. Trotz guter Chancen wollte das Hartgummi vorerst nicht in die Maschen springen. Die Wälder kreierten Möglichkeiten wie am Fließband. Haidinger scheiterte im Anschluss zweimal aus kurzer Distanz (25.) und Judex musste sich vom Torpfosten geschlagen geben. (26.) Auch Ban und Haberl Dominic gelang der Anschlusstreffer nicht. (28.) Die Jungbullen waren im Konter stets gefährlich und tauchten immer wieder vor Pietilä auf.

Im letzten Abschnitt ging es für die Wälder dort weiter wo man aufgehört hatte. An Möglichkeiten mangelte es sicher nicht. Waldhauser blieb erst in der gegnerischen Verteidigung hängen, Koczera musste sich dem stark spielenden Reich Kevin geschlagen geben. (45.) Die Bemühungen der kämpferisch spielenden Gäste wurde durch Strafen immer wieder unterbrochen. Salzburg hatte erneut über 60 Sekunden zwei Mann mehr am Eis zur Verfügung. Das nächste Tor für die Jungbullen fiel erst später, in der 56. Minute. Wappis erhöhte für die Heimmannschaft auf 3:0. Der EC Bregenzerwald wehrte sich gegen die drohende Niederlage, der Anschlusstreffer von Kapitän Christian Ban 37 Sekunden vor Ende war allerdings nur noch Ergebniskosmetik.