Jungbullen kommen ins Messestadion

Wie am vergangenen Wochenende treffen die Tupamäki Schützlinge auf ein Salzburger Team. Am Samstagabend ab 19:30 Uhr werden die nächsten Punkte mit den Red Bull Hockey Juniors ausgefochten.

Drei Sieg, zwei Niederlagen, ein Platz in den Top Acht und bestes Vorarlberger Team. Der derzeitige Stand der Dinge liest sich für die Wälder sehr gut. Doch die Saison ist noch sehr jung und schnell kann sich das Blatt wenden. Das beste Beispiel ist der nächste Konkurrent, die Red Bull Hockey Juniors. In den ersten fünf Runden blieben die Salzburger ohne Punkte und hatten die rote Laterne übernommen. Auch am Mittwoch sah es nach den ersten vier Minuten alles andere als gut für die ehemaligen Teamkollegen von Raphael Wolf und Maximilian Egger aus. 0:2 lag man bereits gegen Gröden zurück, doch die Mozartstädter drehten das Spiel und fertigten die Südtiroler mit 8:3 ab.

Ein klares Zeichen in Richtung der restlichen Teams und auch der ECB ist für Samstag vorgewarnt. Wälder Coach Jussi Tupamäki hat sich bereits ein Bild über die Red Bull Hockey Juniors gemacht: „Ich erwarte mir ein schnelles, hartes Spiel. Es ist eine junge Mannschaft, mit viel Geschwindigkeit und sehr guten eisläuferischen Fähigkeiten. Wir müssen schlau spielen, denn Salzburg wird uns bis zur letzten Minute fordern.“ Nachdem Simeon Schwinger mit den Bulldogs Dornbirn in der EBEL gegen Znojmo und Linz antrat, ist der Future Club Spieler wieder im Line Up der Wälder zurück. „Ich habe in diesen zwei Tagen viel mitgenommen und auch Positives vom Trainer gehört. Ich finde es war eine super Erfahrung und möchte sie wieder machen.“, erzählt der 19 Jährige über das vergangene Wochenende. Hingegen haben die harten Bandagen der Zeller Eisbären Spuren hinterlassen. Neben den bereits im Vorfeld Verletzten Kai Fässler und Mark Kompain, werden gegen die Jungbullen auch Lucas Haberl und Panu Hyyppä nicht auflaufen können.