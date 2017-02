Jungakademiker wollen mehr Jobsicherheit

40 Prozent sehen ihre Jobs durch die Automatisierung bedroht, und 44 Prozent rechnen mit einer sinkenden Nachfrage nach ihren Fähigkeiten. Mehr als jeder Zweite glaubt, eine Umschulung machen zu müssen. Nur jene, die bereits jetzt viel in sozialen Medien unterwegs sind, sind optimistischer. 64 Prozent der “superconnected” Millennials rechnen damit, dass es für ihresgleichen in Zukunft mehr Jobs geben wird. Von jenen, die Facebook und Co. nicht so stark nutzen, sind es nur 15 Prozent.

Was die eigene wirtschaftliche Situation betrifft, blicken die Millennials – auch Generation Y genannt – nicht sehr optimistisch in die Zukunft. Nur rund ein Drittel der Befragten in den reichen Ländern glaubt, dass es ihnen künftig im Vergleich mit ihren Eltern finanziell und emotional besser gehen wird.

Im Job wünschen sich die Befragten jetzt mehr Sicherheit als in der jüngeren Vergangenheit. Nur mehr 38 Prozent wollen aktuell innerhalb von zwei Jahren ihren Arbeitgeber wechseln, vergangenes Jahr waren es noch 44 Prozent. 31 Prozent planen derzeit, länger als fünf Jahre im derzeitigen Job zu bleiben, vergangenes Jahr waren es 27 Prozent. Zwei Drittel wünschen sich eine fixe Vollzeitanstellung.

Dennoch schätzen die jungen Berufstätigen flexible Arbeitsbedingungen. 84 Prozent berichten, dass ihr Arbeitgeber schon jetzt Flexibilität zum Beispiel bei Arbeitszeit und -ort biete. Der Beratungskonzern Deloitte hat im September 2016 rund 8.000 Millennials aus 30 Ländern mit Vollzeitbeschäftigung in überwiegend großen Unternehmen befragt. Österreicher waren nicht darunter.

