Jung und Alt zum Lesen verführen

Dornbirn. Das größte Literaturfestival Österreichs geht in die zwölfte Runde! Vom 15. bis 22. Oktober 2017 wird im ganzen Land das Lesen gefeiert. Auch die Dornbirner Büchereien sind mit einem viel-seitigen Programm dabei. „Wir freuen uns auf eine gemeinsame, spannende Bibliothekswoche und laden Sie herzlich ein, dabei zu sein“, so die Leiterin der Stadtbücherei Dornbirn Ulrike Unterthurner.

Literarische Gustostückerl

Den Auftakt macht ein Literaturfrühstück mit Alexander Kluy am Sonntag, 15. Oktober 2017 um 9.30 Uhr in der Stadtbücherei Dornbirn. Der Journalist, Kritiker und Sachbuchautor gibt einen Ausblick auf den Lese-Herbst 2017 und präsentiert eine vergnügliche Promenade inemal um den Globus: vom geheimen Frankreich über Istanbul zu einem Gentleman in Moskau – vom Leuchtturm im Nirgendwo zu Liebesgeschichten im Irgendwo.

Interaktives Programm

Auch für junge Leser wird es eine spannende Bibliothekswoche. Auf sie warten Leseabenteuer, Büchereiführungen im Schoren, Wallenmahd und Haselstauden sowie ein Theaterworkshop, in dem „Schneekäppchen“ und „Rotwittchen“ auf Abwegen unterwegs sind. Für Jugendliche wird die Stadtbücherei am Donnerstag, 19. Oktober 2017 zum „Kaufhaus für alle(s)“.

Das komplette Porgramm von „Dornbirn liest. Treffpunkt Bibliothek“ gibt es unter www.buecherei.dornbirn.at. Um Anmeldung zu den einzelnen Veranstaltungen wird gebeten.