Jung und Alt im selben Haus

Altach. Rund 280 geladene Gäste trafen sich im Altacher KOM zum großen Jubiläum 20 Jahre Sozialzentrum. Kabarettist und Moderator Markus Linder führte charmant und humorvoll durch den Abend, an dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Hauses in mehreren Gesprächsrunden diskutiert wurden. Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker gratulierte im Namen des Landes und freute sich, dass in Altach der Begriff „Innovation“ nicht nur eine leere Worthülse ist, sondern auch gelebt wird. Dies betonte auch Bürgermeister Gottfried Brändle in seinen Grußworten, wie speziell die Kombination der Pflege älterer Menschen in der Verbindung mit der Betreuung von Kindern und Jugendlichen ist.

Das Sozialzentrum war zu Beginn zwar nur als Pflegeheim geplant, längst hat es sich aber weiter entwickelt. Im Haus befindet sich eine Volksschulklasse, die Kinder – und Schülerbetreuung, die Jugend Altach, sowie die sozialen und wirtschaftlichen Dienste. Aufgrund der mannigfaltigen Aufgaben ist über die Jahre auch die Mitarbeiterzahl gewachsen. Mit 136 Mitarbeitern ist das Sozialzentrum der größte Arbeitgeber der Gemeinde. Geschäftsführer Alfred Bargetz bedankte sich vor allem bei jenen die tagtäglich ihr Bestes für Heimbewohner, sowie Kinder und Jugendlichen geben und stellte fest, wie wichtig ihm, trotz des Wachstums, der Anspruch an die Qualität ist.

Ein Punkt der immer wichtiger wird, ist die Betreuung der Kinder am Mittag inklusive Mittagessen, damit verbunden das Angebot „Essen auf Rädern“. Dabei wurden im Jahr 2016 rund 58.000 Essen produziert.

Der Gäste des Festabends wurden von Caterer Mike Häfele kulinarisch bestens verwöhnt und freuten sich mit den Verantwortlichen des Sozialzentrums über den runden Geburtstag. CEG