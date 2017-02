Jung-Rodler schlugen sich prächtig

162 Nachwuchsrodler aus 8 Nationen wagten sich in den Eiskanal der Olympiabahn von Innsbruck-Igls und ermittelten in insgesamt 7 Klassen ihre Meister. Und die Bludenzer Teilnehmer mischten dabei in den stark besetzten Altersgruppen kräftig vorne mit. So belegte in der Klasse Jugend B männlich Marcel Tagwerker den hervorragenden 4. Rang und verfehlte damit einen Podestplatz nur knapp. Ebenso wie sein Bruder Lukas Tagwerker, der in der Jugend C ebenfalls mit Rang 4 knapp an einer Medaille vorbei fuhr. Ausgezeichnet auch Madlen Loß mit dem 6. Rang in der Jugendklasse B weiblich. Das Betreuerteam mit Andrea Tagwerker und Hans Neyer zeigte sich auf alle Fälle mit den Leistungen ihrer Schützlinge sehr zufrieden: „Sie schlugen sich in dem Klassefeld ausgezeichnet und konnten der Welt-Nachwuchselite durchaus Paroli bieten. Die anderen Städtlerodler wie Yannik Müller sind derzeit in Altenberg (GER) beim Junioren-Weltcup bzw. Thomas Steu/Lorenz Koller beim Weltcup der Allg. Klasse in Südkorea im Einsatz.