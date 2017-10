Juncker wünscht sich “stabile proeuropäische Regierung”

Juncker gratulierte Kurz zum Wahlerfolg - © APA (Außenministerium/Dragan Tatic)

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wünscht sich nach den Wahlen in Österreich eine “stabile proeuropäische Regierung”. Ein Sprecher erklärte am Montag in Brüssel, Juncker habe bereits mit dem möglichen neuen österreichischen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Kontakt gehabt.