Juncker will EU-Agrarpolitik gegenüber Afrika überdenken

Juncker hätte gerne menschenrechtskonforme Lager - © APA (AFP)

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will sich in Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise genauer ansehen, wo die EU-Agrarpolitik Afrika in seiner Entwicklung hemmt. Als rasche Hilfe setze er auf den Treuhandfonds, um Betriebe anzusiedeln, erklärte Juncker in einem Interview mit der “Tiroler Tageszeitung”.