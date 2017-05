Juncker sieht sich als Steuerbetrugs-“Revolutionär”

Juncker verdreht die Rollen - © APA (AFP/Archiv)

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat sich beim Untersuchungsausschuss des Europaparlaments zur Panama-Affäre unbeeindruckt von Steuerbetrugs-Vorwürfen gezeigt. Juncker betonte am Dienstag, in Wahrheit habe er eine “Revolution” beim Kampf gegen Steuerbetrug “angezettelt”, um “Transparenz und Licht ins Dunkel zu bringen”. Dabei stehe man aber “erst am Anfang”.