Juncker beharrt auf EU-Reihenfolge in Brexit-Verhandlungen

Nach Beginn der dritten Verhandlungsrunde hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in den Brexit-Gesprächen mit Großbritannien auf der vereinbarten Reihenfolge beharrt. “Zuerst klären wir die Vergangenheit, bevor wir in die Zukunft blicken”, sagte Juncker am Dienstag in einer Rede vor EU-Botschaftern.