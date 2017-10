Juliana Kálnay erhält Literaturpreis von ZDF-“aspekte”

Autorin wandelt auf Spuren des magischen Realismus - © APA (Symbolbild/dpa)

Die Autorin Juliana Kálnay bekommt in diesem Jahr den mit 10.000 Euro dotierten Literaturpreis der ZDF-Kultursendung “aspekte”. Die in Kiel wohnende Schriftstellerin erhält den Preis für ihren Roman “Eine kurze Chronik des allmählichen Verschwindens”, wie das ZDF am Samstag mitteilte. Die Jury würdigt die 1988 in Hamburg geborene Kálnay dafür, auf den Spuren des magischen Realismus zu wandeln.