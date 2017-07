Julian Knowle mit Petzschner im Doppel-Finale von Baastad

Julian Knowle spielt am Sonntag an der Seite des Deutschen Philipp Petzschner um seinen ersten ATP-Doppel-Titel seit 2014. Der mittlerweile 43-jährige Vorarlberger, der 2017 schon in fünf Challenger-Endspielen stand, und Petzschner besiegte am Samstag in Baastad die schwedischen Lokalmatadore Elias Ymer/Mikael Ymer mit 6:4,2:6,10:3.

Im Endspiel am Sonntag (12.00 Uhr) trifft das österreichisch-deutsche Duo nun auf die Niederländer Sander Arends/Matwe Middelkoop. Knowle hat in seiner langen Karriere bisher 18 Titel geholt, zuletzt 2014 das Rasenturnier in Halle. Im Ranking liegt Knowle auf dem 77. Platz. (APA)