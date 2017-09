Julia Walser: “Ziel ist und bleibt der Weltmeistertitel im Kunstradfahren”

Julia Walser träumt vom WM Titel im Kunstradfahren - © Günter Nicolussi

Am 24. bis 26. November geht in der neuen Messehalle in Dornbirn die Saalrad-Weltmeisterschaft über die Bühne. Die erst 16-jährige Gisingerin Julia Walser träumt vom Weltmeistertitel im Kunstradfahren. VOL.AT sprach mit der HAK-Schülerin über die Vorbereitungen und die harte Qualifikation sowie den Weltrekord in der Juniorenklasse.