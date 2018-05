Julia & Nadia triumphieren

Feldkirch (bp). Die 15. ASVÖ-Beachtour machte Halt in Feldkirch-Nofels. Zehn Damenteam kämpften um den Sieg, den sich die Tirolerinnen Julia Triendl/Nadia Brindlinger verdient sicherten. Die Vorarlberger Armada wusste zu gefallen.

In Kurzform könnte man das Turnier so beschreiben: “Erfahrung trifft auf jugendlichen Übermut”. Vor allem die jungen Feldkircher Mädchen zeigten, dass sie durchaus phasenweise mitspielen können. Doch zum Sieg fehlt einfach noch die Routine, um enge Spiele zu gewinnen. Die Tiroler Teams konnten so noch einmal den heimischen Ansturm abwehren. Nächte Woche wollen die Vorarlbergerinnen in Mauren/FL einen weiteren Ansturm unternehmen. Vor allem die Eggerinnen Hannah Fink/Estelle Jourdain wollen den dritten Rang verbessern.