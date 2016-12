Juli 2016 – ein Jahresrückblick: Die meistgeklickten Artikel auf VOL.AT

10. Murenabgang in Müselbach: L200 wieder freigegeben

VN/Hofmeister © VN/Hofmeister

Aufgrund eines Murenabgangs in Müselbach auf Höhe der Bäckerei Huber musste die L200 komplett gesperrt werden. Die Volksschule Müselbach stand unter Wasser. Am späten Nachmittag konnte die Sperre wieder aufgehoben werden. Zum Artikel.

9. Verfassungsgerichtshof ordnet Wahlwiederholung an!

APA © APA

Nach der Anfechtung der Bundespräsidenten-Stichwahl Anfang Juni verkündete der Verfassungsgerichtshof am 1. Juli sein Urteil. Er hob die Stichwahl auf und ordnete eine Wahlwiederholung in ganz Österreich an. Die Entscheidung des VfGH diente dem Ziel, “das Vertrauen in unseren Rechtsstaat und damit in unsere Demokratie zu stärken.” Zum Artikel.

8. Geschwisterpaar in Klaus gefunden

APA/Themenbild © APA/Themenbild

In Klaus war das Geschwisterpaar Celina, 13 Jahre, und Julian, 12 Jahre, abgängig. Glücklicherweise wurden die beiden am nächsten Tag wiedergefunden. Zum Artikel.

7. Toter und Verletzte bei Sprengstoffanschlag in Ansbach in Bayern

AP © AP

Im Juli wurden bei einem Sprengstoffanschlag im bayerischen Ansbach der mutmaßliche Täter getötet und mindestens zwölf weitere Menschen verletzt. Nach Angaben von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann zündete ein 27-jähriger Syrer am Eingang zu einem Festivalgelände im Zentrum der fränkischen Stadt einen Sprengsatz, nachdem er nicht auf das Gelände gelassen worden sei. Zum Artikel.

6. BAK ermittelt gegen Lustenauer Polizisten und Gemeindesicherheitsbeamte

via GIPHY

Bei der Kontrolle eines Wettlokals verhielten sich einige Lustenauer Polizisten und Gemeindesicherheitsbeamte alles andere als vorbildlich. Das Dumme dabei: Es existierten Videoaufzeichungen von den Überwachungskameras im Wettlokal. Bei der Landespolizeidirektion zeigt man sich alles andere als erfreut über das Verhalten der Beamten. Das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung nahm die Ermittlungen auf. Zum Artikel.

5. LIVETICKER: Anschlag in Nizza – Lastwagen rast in Menschenmenge

AFP © AFP

Mitte Juli überfuhr in Nizza ein mutmaßlicher Attentäter mit einem Lkw zahlreiche Menschen. Mindestens 84 starben. Frankreichs Präsident Hollande sprach von einem “terroristischen Charakter” der Tat. Zum Artikel.

4. Geiselnahme in französischer Kirche – Hollande: “Schändlicher Terroranschlag”

AFP © AFP

Ende Juli wurde Frankreich von einem weiteren Terroranschlag erschüttert. Zwei Attentäter nahmen in einer Kirche in Saint-Etienne-du-Rouvray bei Rouen mehrere Geiseln und schnitten dem 84-jährigen Priester die Kehle durch. Die alarmierte Polizei tötete die beiden Angreifer. Der an den Tatort geeilte Präsident Francois Hollande sprach von einem “schändlichen Terroranschlag” von IS-Anhängern. Zum Artikel.

3. Bludenz: Sex-Attacke in Arztpraxis

Themenbild/Bilderbox © Themenbild/Bilderbox

Ein 24-jähriger Asylwerber aus Somalia soll in einer Bludenzer Arztpraxis versucht haben, eine 39 Jahre alte Putzfrau zu missbrauchen. Die Frau wehrte sich mit Fußtritten und rief um Hilfe, woraufhin der Angreifer von ihr abließ und flüchtete. Zum Artikel.

2. Benutzte Kondome und Co: Parkplätze an der A14 sind beliebte Sextreffs

VOL.AT, Bilderbox © VOL.AT, Bilderbox

Im “subra Ländle” geht es zum Teil heiß her. Das ließ zumindest ein VOL.AT-Lokalaugenschein am Autobahnparkplatz in Rankweil erahnen, der bei Homosexuellen besonders beliebt ist. Zum Artikel.

1. Zehn Tote in München – Rätsel über das Motiv des Attentäters

AFP © AFP

Am 22. Juli erschoss ein 18-Jähriger in München neun Menschen und verletzte 16 weitere. Zunächst sprach die Polizei von einer Terrorlage. Später sagte Polizeipräsident Hubertus Andrä, es gebe keinen Hinweis auf einen Bezug zur Terrormiliz IS. Vielmehr deuteten die Hinweise auf einen Amok- Hintergrund hin. Zum Artikel.

