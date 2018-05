jugend@verein in Altach

Bereits zum vierten Mal präsentieren sich Altacher Vereine am 26. Mai von 13 bis 17 Uhr im KOM bei der Jugendvereinsmesse der interessierten Bevölkerung und Jugend.

Mit dem Badmintonclub, dem Bogenschützen, den Fußballern, dem Tischtennisverein und dem Wintersportverein sind Sportvereine genauso vertreten wie auch der Briefmarkenverein oder die Feuerwehrjugend. Aber auch Vereine wie der Theaterkreis, der Rollstuhlclub oder viele weitere sind bei der Jugendvereinsmesse im KOM dabei. Die Besucher können so hautnah erleben und ausprobieren, was die Altacher Vereine anbieten. An speziellen Vorführstationen sehen die Besucher was die verschiedenen Vereine zu bieten haben. Anlässlich der Jugendvereinsmesse wurden die teilnehmenden Vereine und Institutionen in den letzten Wochen auch im Gemeindeblatt vorgestellt. MIMA