Jugendtreff Replay feiert 20 Jahre

Große Schülerdisco zum Jubiläum

Altach. In den vergangenen 20 Jahren hat sich das „Replay“ von einem zarten Pflänzchen der Jugendarbeit, zu einer nicht mehr weg zu denkenden Institution in Altach gemausert. Die heutigen Besucher waren zum Zeitpunkt der Eröffnung im April 1998 noch gar nicht auf der Welt, auch die Betreuer haben sich verändert, einer aber ist geblieben: Replay Chef und Jugend Altach Leiter Stefan Sandholzer. Gemeinsam mit anderen jungen Altacher hat er damals den Jugendtreff aus der Taufe gehoben, stets in Zusammenarbeit und mit Rückhalt der Gemeinde und der Schulen. Neben zahlreichen Aktivitäten hat der Treff dreimal in der Woche regulär geöffnet. Die Jugendlichen kommen einfach zum chillen, spielen, um Freunde zu treffen, aber auch um sich für einmal die Sorgen von der Seele zu reden. In Zeiten der neuen Medien, wo auch von daheim aus kommuniziert werden kann, haben sich die Besucherzahlen zwar reduziert, verbunden aber mit dem Vorteil, dass der Austausch mit den Stammgästen deutlich intensiver geworden ist. Das Betreuungsteam wurde ebenfalls in den vergangenen Jahren stets erweitert und so mancher Schützling von früher ist heute im Replay mit eingebunden.